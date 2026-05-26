Рябков: к решению наносить удары по Киеву привел цинизм со стороны НАТО

Москва26 мая Вести.Циничные подходы НАТО и полное игнорирование происходящего стали поводом для решения России наносить удары по Киеву. Об этом ИС "Вести" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что госсекретарю США было разъяснено решение РФ наносить удары возмездия.

Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего, это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем со стороны НАТО, натовских стран. И учитывая ведущую роль США в этом альянсе, конечно, министр счел необходимым поставить в известность госсекретаря об этом решении отметил Сергей Рябков

Накануне в телефонном разговоре с госсекретарем США Марком Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров официально заявил ему о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов российская армия приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Погиб 21 человек, десятки ранены.

Через два дня армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.