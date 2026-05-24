Москва24 мая Вести.Киевский режим террористическими ударами по детям вызвал жесткий ответ со стороны России. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

По мнению политика, украинская сторона намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ, поскольку таким образом Киеву проще просить деньги и оружие у западных стран, воровать и оправдываться.

Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам написал Медведев

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный заявил, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. Он уточнил, что мониторинговые группы насчитали более 50 ракет и около 700 беспилотных летательных аппаратов, направленных на цели в регионе.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. По последним данным, число погибших возросло до 21.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.