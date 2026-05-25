МИД РФ призвал киевлян не подходить к объектам, связанным с режимом Зеленского

Москва25 мая Вести.В российском МИД призвали жителей Киева не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба министерства.

В материале осудили атаку Киева в ночь на 22 мая с помощью беспилотников на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В сообщении данная атака названа хладнокровным убийством детей и демонстрацией пренебрежения нормами международного гуманитарного права, Женевскими конвенциями, Конвенцией о правах ребенка и другими международными актами.

В заявлении МИД России говорится, что Вооруженные силы РФ приступают "к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", включая места проектирования и создания беспилотников, а также центры принятия решений и командные пункты.

В министерстве добавили, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву. В заявлении сказано, что в связи с этим МИД РФ предупреждает иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.