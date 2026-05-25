МИД России призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев МИД РФ рекомендовал иностранным дипломатам "как можно скорее покинуть Киев"

Москва25 мая Вести.Министерство иностранных дел РФ выступило с экстренным обращением, призвав иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, "как можно скорее покинуть город". Рекомендация также адресована местным жителям, которых просят не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера вызвана планами Вооруженных сил РФ начать нанесение "системных ударов" по украинским предприятиям оборонной промышленности, командным пунктам и центрам принятия решений.

Решение о переходе к таким действиям принято после атаки украинских беспилотников на учебный корпус и общежитие Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, которая произошла в ночь на 22 мая.

Поскольку военные и административные объекты "рассредоточены по всему Киеву", риски для находящихся в городе лиц существенно возрастают, добавили в МИД РФ.