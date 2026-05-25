Захарова: МИД выступит с заявлением по ответу России на атаку ВСУ на Старобельск

Захарова анонсировала заявление МИД РФ по ответу России на удар по Старобельску Захарова: МИД выступит с заявлением по ответу России на атаку ВСУ на Старобельск

Москва25 мая Вести.МИД России в ближайшее время распространит специальное заявление об ответных ударах РФ после атаки украинских боевиков на здание колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В ближайшее время Министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву сказала она в эфире одного из федеральных каналов

Ранее Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по педагогическому колледжу в Старобельске.

Украинские боевики прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек, число пострадавших достигло 65 человек.

Ирландский журналист Чей Боуз, побывавший на месте трагедии, назвал трусами британскую телерадиовещательную компанию BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск.