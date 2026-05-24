Ирландский журналист об отказе BBC и CNN посетить Старобельск: они трусы Ирландский журналист назвал BBC и CNN трусами за отказ посетить Старобельск

Москва24 мая Вести.Британская телерадиовещательная компания BBC и американский телеканал CNN – трусы, поскольку отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист отметил, что, замалчивая преступления киевского режима, BBC и CNN становятся их соучастниками.

BBC, извините, это пыль. BBC и CNN – они не журналисты. Они трусы, потому что их молчание о преступлениях, которые совершаются против людей здесь, в Брянске, в Белгороде – я видел все это повсюду. Их молчание – часть преступления. Они допускают преступления, они позволяют преступлениям продолжаться сказал Боуз

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что BBC не нашла никаких оправданий своему отказу посетить место трагедии, а CNN отказались от посещения Старобельска, сославшись на то, что их корреспонденты находятся в отпуске.