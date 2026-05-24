В Старобельск вылетели 51 журналист из 19 стран Захарова сообщила, что в Старобельск прибыл 51 журналист из 19 стран

Москва24 мая Вести.В Старобельск вылетел 51 журналист из 19 стран, среди них есть представители Франции, Германии, Великобритании и США. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она уточнила, что группа сформирована из тех журналистов, которые аккредитованы в Москве, и им не нужно лететь в страну из-за рубежа.

51 журналист из 19 стран сегодня с утра вылетели, и сейчас работают на территории Луганска непосредственно… Страны представлены со всех континентов. Там есть и Франция, и Германия, и Соединенные Штаты Америки. Там есть и британские журналисты. Там, конечно, есть и журналисты мирового большинства: Китай, Венесуэла, Куба, там есть арабские журналисты из разных стран этого региона сообщила Мария Захарова

Ранее ирландский журналист Чей Боуз, посещающий место трагедии, заявил, что британская телерадиовещательная компания BBC и американский телеканал CNN – трусы, поскольку отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек.