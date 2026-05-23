Захарова: журналисты всех континентов отправятся к месту трагедии в ЛНР

Москва23 мая Вести.В поездку на место удара ВСУ в ЛНР согласны поехать журналисты со всех континентов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат ответила на соответствующий запрос агентства РИА Новости.

Ранее Захарова сообщила о формировании пула иностранных журналистов для посещения разрушенного украинскими боевиками колледжа в городе Старобельск. Она уточняла, что Россия в кратчайшие сроки организует эту поездку и предоставит сотрудникам СМИ пообщаться с очевидцами, родителями погибших детей и спасателями.

Кроме того, по словам Захаровой, британская телерадиовещательная компания BBC отказалась посещать Старобельск без объяснения причин. К ней присоединились СNN и японские журналисты. Дипломат назвала это примером "демократии" и "свободы слова".