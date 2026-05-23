Японским журналистам запретили рассказывать о теракте в Старобельске МИД РФ: японским корреспондентам запретили освещать теракт в Старобельске

Москва23 мая Вести.Японским журналистам запретили освещать теракт вооруженных сил Украины в городе Старобельске Луганской Народной Республики, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что запрет носит официальный характер.

Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска сказала дипломат

Ранее Захарова рассказала, что британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать место теракта в Старобельске, а представитель американского телеканала CNN ушел в отпуск.

Ночью 22 мая украинские боевики ударили по общежитию в Старобельске. В тот момент в здании находились 86 детей 14-18 лет и один сотрудник образовательного учреждения. По последним данным, жертвами теракта стали 16 человек, пострадали 42 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.