Журналист "Вестей" сообщил, что пока иностранных СМИ в Старобельске нет

Журналист Григорьев: ни одного иностранного СМИ пока не приехало в Старобельск Журналист "Вестей" сообщил, что пока иностранных СМИ в Старобельске нет

Москва23 мая Вести.Большое количество российских СМИ находится на месте трагедии в Старобельске, но ни одного иностранного журналиста пока не видно. Об этом заявил журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев.

Здесь присутствуют все российские журналисты, во всяком случае, телевизионных компаний, каналов, которые работают на территории нашей страны, но ни одного иностранного журналиста я пока не видел. Да, мы слышали о том, что МИД собирается предложить такую возможность, и она действительно предложена сказал Григорьев

Ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, а американский телеканал CNN ушел в отпуск.