Москва23 мая Вести.Журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев показал кадры из общежития в Старобельске, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в ночь на 22 мая.

Смотрите, куда пришелся один из ударов. Вот удар в самую-самую крышу. Мы на пятом этаже общежития. … Я напомню, три волны было ударов, один из них пришелся сюда, в саму крышу, то есть проломило крышу, проломило перекрытия и попало уже в комнаты. Пойдемте посмотрим, что осталось от жилых помещений. Вот одна из жилых комнат: стекла, камни, выбитые двери, кирпичи, лампы. То есть даже в тех комнатах, на которые непосредственно удар не приходился, взрыва не было, ударной волной вынесло целые оконные блоки. Ну и впопыхах дети убегали. Вещи, тапочки, одежда. Мы видим личные вещи, все вперемешку. Видно, что дети спешили. … Мы видим в конце коридора, это непосредственно вот сейчас туда мы подойдем, сам эпицентр попадания, эпицентр взрыва, там с пятого по второй этаж обвалились все плиты перекрытий