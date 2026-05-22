Москва22 мая Вести.Корреспондент ИС "Вести" показал обломки одного из украинских дронов, которым был атакован педагогический колледж и общежития в Старобельске Луганской Народной Республике. На опубликованных кадрах виден мотор беспилотника, а также его лопасти.

Атака с применением четырех беспилотников самолетного типа была совершена ночью 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли четыре человека, еще трое спасенных из-под завалов переданы медикам. Количество пострадавших достигло 39 человек.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске