На месте трагедии в ЛНР найдены обломки ударного БПЛА с украинскими надписями

На месте трагедии в ЛНР обнаружены обломки ударного БПЛА с украинскими надписями На месте трагедии в ЛНР найдены обломки ударного БПЛА с украинскими надписями

Москва23 мая Вести.На месте трагедии у учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР обнаружены обломки украинского ударного беспилотника с украинскими надписями. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Соответствующее видео опубликовано в его канале в мессенджере MAX.

Обнаружены обломки ... ударного дрона с надписями на украинском языке написал Мирошник

Незадолго до этого появились списки погибших и пострадавших в результате киевской агрессии.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек. По последним данным, 11 человек погибли, 41 пострадал. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести. Местонахождение 10 девушек – не установлено.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Продолжаются поисково-спасательные работы. По словам Мирошника, место трагедии атакуют украинские беспилотники.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.