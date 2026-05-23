Москва23 мая Вести.До 11 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, пострадали еще 48 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Установлены также имена погибших, официальные списки обновляются в канале администрации главы ЛНР.

По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек написал Леонид Пасечник в мессенджере MAX

Пасечник также сообщил, что продолжаются поиски еще десяти студенток.

ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек. Состояние одного из раненых крайне тяжелое, 5 — в тяжелом состоянии, еще 4 — в состоянии средней тяжести.

Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Продолжаются поисково-спасательные работы. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, место трагедии атакуют украинские беспилотники.

По факту атаки Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте.