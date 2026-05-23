Появились кадры состояния колледжа в Старобельске изнутри после атаки БПЛА ИС "Вести" показала кадры изнутри колледжа в Старобельске после ударов дронов

Москва23 мая Вести.Военному корреспонденту ИС "Вести" Николаю Долгачеву удалось попасть внутрь педагогического колледжа в Старобельске, по которому нанесли удар украинские беспилотники.

По его словам, сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.

Здесь они уже все осмотрели. И мы видим здесь глубокие разрушения, которые здесь произведены. Полностью выгоревшее здание, кровля обрушилась, лестничные пролеты обрушены. Здесь той ночью никого не было. Дети спали в общежитии. … Пожарные уже в этом здании закончили работу, риска возгорания нет сообщил Долгачев

Ранее были опубликованы кадры нескольких воронок с места теракта в Старобельске, которые остались после ударов украинских ударов.

По последним данным, число погибших при атаке на учебный корпус и общежитие выросло до 12 человек, под завалами остаются 9 человек. Установлены имена погибших, официальные списки обновляются в канале администрации главы ЛНР.

Ночью 22 мая ВСУ с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек.