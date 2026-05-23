Москва23 мая Вести.Военный корреспондент ИС "Вести" Николай Долгачев показал кадры учебных классов разрушенного педагогического колледжа в Старобельске, по которому был нанесен удар украинскими беспилотниками.

По его словам, в лекториях проходили занятия для будущих педагогов. В них размещены различные пособия: игрушки, книги – все то, что используют учителя начальных классов и педагоги дошкольного образования.

Здесь еще один зал лекторий. Здесь тоже проходили занятия. Это же очевидно не военный объект. … Здесь преподавали, как общаться с малышами. Здесь как раз есть игрушки, книжки…, кабинет творчества, где есть изделия различные: горшки, утюг старинный, – это тоже используется в преподавании. … Абсолютно очевидно, что объект никакого отношения к военным не имеет. Это место, где дети учились и хотели стать учителями сами. Мечты многих разрушены рассказал Долгачев

Ранее военкор опубликовал кадры входной группы педагогического колледжа в Старобельске.

По последним данным, число погибших при атаке на учебный корпус и общежитие выросло до 12 человек, под завалами остаются 9 человек. Установлены имена погибших, официальные списки обновляются в канале администрации главы ЛНР.

Ночью 22 мая ВСУ с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки там находились 87 человек.