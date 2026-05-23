"Очнулась, на мне плита": студентка рассказала о первых минутах после атаки ВСУ Учащаяся колледжа Старобельска рассказала о первых минутах после атаки ВСУ

Москва23 мая Вести.Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших от ударов ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Восемнадцатилетняя студентка Диана Шавкун, получившая ранения, рассказала ИС "Вести" о первых минутах после атаки.

Услышав сигнал воздушной тревоги, Шавкун выбежала из комнаты. Однако на лестничном марше на нее обрушилась бетонная плита.

Я очнулась и увидела на себе плиту, кровь. Начала звать на помощь, кричать. И благо то, что уже были там [на месте] спасатели. И они услышали мои крики и вытащили меня оттуда рассказала Шавкун

По словам очевидцев, беспилотники атаковали общежитие Старобельского колледжа на рассвете. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, многие еще спали.

Обычные студенты, которые спали. Было или семь, или восемь прилетов. Когда мы вышли на улицу, увидели зарево, были слышны крики. Крики, а ты просто бессилен... ты бы рад помочь, но помочь ты не в состоянии поделилась своими чувствами заведующая Старобельским краеведческим музеем (филиал Луганского краеведческого музея) Елена Полякова

По словам завхоза музея, у многих не было шанса спастись. В результате атаки погибли подростки, мечтавшие стать учителями.

Бьют [ВСУ] куда попало. Девочка сразу одна погибла, убегала из общежития, дрон прилетел, пламенный отметил Виктор Харченко

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ с применением беспилотников прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа.