Студентка колледжа в Старобельске сгорела заживо после удара ВСУ

Москва22 мая Вести.Студентка колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики сгорела заживо в результате атаки ВСУ на общежитие. Об этом сообщает "Новое.Медиа в ЛНР".

По информации источника, девушка пыталась спастись из здания, попавшего под удар противника. Однако она, несмотря на то, что уже была на улице, попала под взрывную волну.

В результате этого студентка не смогла спастись и сгорела заживо.

В ночь на 22 мая ВСУ применили 4 БПЛА самолетного типа для атаки по учебному заведению Старобельска. Возбуждено уголовное дело о теракте.