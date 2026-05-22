Москва22 маяВести.Студентка колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики сгорела заживо в результате атаки ВСУ на общежитие. Об этом сообщает "Новое.Медиа в ЛНР".
По информации источника, девушка пыталась спастись из здания, попавшего под удар противника. Однако она, несмотря на то, что уже была на улице, попала под взрывную волну.
В результате этого студентка не смогла спастись и сгорела заживо.
В ночь на 22 мая ВСУ применили 4 БПЛА самолетного типа для атаки по учебному заведению Старобельска. Возбуждено уголовное дело о теракте.