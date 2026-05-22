Москва22 маяВести.В Старобельске Луганской Народной Республики ведутся работы по разбору завалов после обрушения общежития колледжа, атакованного ВСУ. Об этом сообщает МЧС России по ЛНР.
Вместе с этим ведутся поиски.
На месте обрушения общежития спасатели МЧС России разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техникиговорится в канале ведомства в MAX
Накануне стало известно о том, что студентка, находившаяся в здании в момент атаки, не смогла спастись. Ее настигла взрывная волна, в результате чего она сгорела заживо.
Президент РФ Владимир Путин накануне рассказал о том, что известно о 6 погибших, 39 пострадавших. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.