Разборы завалов общежития в Старобельске ведутся вручную и с техникой

Разборы завалов общежития в Старобельске ведутся вручную и с техникой

Москва22 мая Вести.В Старобельске Луганской Народной Республики ведутся работы по разбору завалов после обрушения общежития колледжа, атакованного ВСУ. Об этом сообщает МЧС России по ЛНР.

Вместе с этим ведутся поиски.

На месте обрушения общежития спасатели МЧС России разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники говорится в канале ведомства в MAX

Накануне стало известно о том, что студентка, находившаяся в здании в момент атаки, не смогла спастись. Ее настигла взрывная волна, в результате чего она сгорела заживо.

Президент РФ Владимир Путин накануне рассказал о том, что известно о 6 погибших, 39 пострадавших. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.