Пострадавшим в Старобельске оказывают психологическую помощь В Старобельске начали работу психологи МЧС России

Москва22 мая Вести.В городе Старобельске Луганской Народной Республики приступили к работе психологи МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

К месту обрушения общежития местного колледжа прибыла группа специалистов Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Пострадавшим и их родным оказывают помощь на месте и в пунктах временного размещения говорится в канале ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящий момент известно о 15 пропавших без вести людях.

Еще шесть человек погибли, 39 пострадали.