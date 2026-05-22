Москва22 маяВести.В городе Старобельске Луганской Народной Республики приступили к работе психологи МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций.
К месту обрушения общежития местного колледжа прибыла группа специалистов Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Пострадавшим и их родным оказывают помощь на месте и в пунктах временного размещенияговорится в канале ведомства в MAX
Ранее сообщалось, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящий момент известно о 15 пропавших без вести людях.
Еще шесть человек погибли, 39 пострадали.