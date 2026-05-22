Москва22 мая Вести.Семь пострадавших в результате ударов ВСУ по колледжу в городе Старобельск в Луганской Народной Республике находятся в тяжелом состоянии, один их них – в критическом. Об этом сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что медики делают все возможное для спасения пострадавших.

Также Мирошник сообщил о состоянии пятерых пострадавших, извлеченных из-под завалов.

Еще пять человек с тяжелейшими травмами, есть синдром сдавливания, то есть это те люди, которых эвакуировали уже из-под завалов, поэтому вот сейчас луганские медики в республиканской клинике прикладывают максимум усилий для того, чтобы этих людей спасти пояснил Мирошник

Ранее посол рассказал, что в атаке на колледж были, вероятно, задействованы порядка 10 украинских БПЛА. Они были запущены со стороны Харьковской области.