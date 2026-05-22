Москва22 маяВести.В Луганске семь пострадавших человек были доставлены в республиканскую клиническую больницу после атаки на местный колледж. Об этом сообщает ТАСС, приводящий слова замглавврача РКБ Дмитрий Котуха.
Происшествие случилось в Старобельске Луганской Народной Республики.
На данный момент в Луганскую республиканскую клиническую больницу доставлено 7 пациентовзаявил медик
Он отметил, что среди пострадавших один пациент 1978 года рождения, остальные – от 2003 до 2008 годов рождения.
Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое и даже критическое. Пятеро – в тяжелом состоянии, еще один – средней степени.
По последней информации, число пострадавших выросло до 39 человек.