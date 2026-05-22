В Луганскую РКБ доставлены семь пострадавших при атаке на колледж

Москва22 мая Вести.В Луганске семь пострадавших человек были доставлены в республиканскую клиническую больницу после атаки на местный колледж. Об этом сообщает ТАСС, приводящий слова замглавврача РКБ Дмитрий Котуха.

Происшествие случилось в Старобельске Луганской Народной Республики.

На данный момент в Луганскую республиканскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов заявил медик

Он отметил, что среди пострадавших один пациент 1978 года рождения, остальные – от 2003 до 2008 годов рождения.

Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое и даже критическое. Пятеро – в тяжелом состоянии, еще один – средней степени.

По последней информации, число пострадавших выросло до 39 человек.