Жители Луганска выстроились в очередь для сдачи крови пострадавшим от удара ВСУ

На станции переливания крови в Луганске выстроилась очередь Жители Луганска выстроились в очередь для сдачи крови пострадавшим от удара ВСУ

Москва22 мая Вести.На станции переливания крови в Луганске выстроилась очередь для сдачи крови пострадавших от удара ВСУ по Старобельску. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

На данный момент компоненты крови уже сдали 30 человек. Среди пришедших – много студентов, активистов и общественников, люди приходят целыми группами.

Главный врач Луганской республиканской станции переливания крови сообщил, что находится на постоянной связи с коллегами из Старобельска.

Мы, можно сказать, ежеминутно держим оперативную связь со старобельским отделением трансфузиологии, где люди также могут приходить и на месте сдавать кровь. Кому трудно добраться до Луганска, удобнее сдать кровь там, поэтому все скоординировано уточнил Сергей Пицул

Украинские войска ночью 22 мая совершили целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека.