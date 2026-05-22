Мирошник рассказал, где могли укрыться люди в Старобельске Мирошник: когда начались удары по Старобельску, часть людей спряталась в подвале

Москва22 мая Вести.Когда Вооруженные силы Украины начали обстрел общежития колледжа в Старобельске, часть людей спустилась в подвал и может все еще находиться там, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он объяснил, что гадать сейчас о том, что стало с пропавшими после обстрела людьми - "дело неблагодарное", поскольку они могут быть не только под завалами, но и просто "не на связи" из-за потерянного телефона.

Именно из-за этой неопределенности спасатели продолжают разбор завалов и поиски, подчеркнул Мирошник.

По сообщениям местных ребят, очевидцев, когда начались обстрелы, то часть людей спустилась вниз в подвал. Они находились там в чем-то похожем на бомбоубежище, поэтому потенциально они могут оставаться живы сказал дипломат

Ранее Мирошник заявил, что атака на общежитие и учебный корпус в Старобельске Луганской Народной Республики могла быть осуществлена из Харьковской области, предположительно, в ней было задействовано 10 беспилотников.