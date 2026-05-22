Мирошник: удары ВСУ по общежитию в Старобельске наносились с 22:30 до 2:30 ночи

Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) непрерывно наносили удары по Старобельскому колледжу и общежитию, начиная с 22:30 до 2:00 – 2:30 ночи. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что общежитие стало главным центром, по которому прилетело несколько ударных дронов, запущенных украинской стороной.

Дроны самолетного типа, которые несли большое количество килограммов взрывчатого вещества, были направлены на то, чтобы его уничтожить. Там очень серьезные разрушения, очень серьезные последствия этого удара. Удар наносился последовательно, начиная где-то с 22:30 до 2:00 или там до полтретьего ночи. То есть дроны летели постоянно заявил Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим совершил террористический акт, целенаправленно ударив по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где находились 86 детей. По мнению Родиона Мирошника, Владимир Зеленский точно знал о планах ВСУ нанести удар по Старобельскому колледжу.