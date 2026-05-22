Мирошник: Зеленский точно знал о планах ВСУ нанести удар по колледжу в ЛНР

Москва22 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский точно знал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по колледжу в ЛНР. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Я уверен, что эта операция была прекрасно известна Зеленскому и его окружению. Это делалось целенаправленно, потому что северная часть ЛНР на протяжении последних, наверное, двух недель подвергалась целенаправленным ударам заявил он

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до четырех человек.