Москва22 мая Вести.С 2014 года от действий ВСУ пострадали более 2100 детей. Такими данными с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что большая часть атак была целенаправленной.

Если брать данные, начиная с 2014 года, то она [цифра] уже зашкалила за 2 100 человек. Если мы говорим от февраля 2022 года, то это где-то сейчас порядка полутора тысяч несовершеннолетних детей, которые пострадали от ударов украинских боевиков, и значительная часть из них - целенаправленные удары. В последнее время мы констатируем, что подавляющее большинство детей получают вот такого удара, ранения, убивают их с использованием дронов, с использованием новых систем, которые так щедро и обильно финансируют европейцы рассказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский был уведомлен о планах ВСУ о нанесении удара по коллежу в ЛНР.