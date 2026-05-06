Почти 1,5 тысячи детей пострадали от действий Украины Мирошник: от действий Украины пострадали почти 1,5 тыс. детей

Москва6 мая Вести.От действий Украины на сегодняшний день пострадали почти 1500 детей. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что в 80% случаев дети становятся жертвами беспилотных атак.

На нынешний день уже практически полторы тысячи детей у нас пострадали от действий Украины. И, ну, где-то процентов 80 – это удары, конечно, с использованием беспилотников, то есть вот все новые системы атаки, они используют для того, чтобы гоняться и наносить удары по гражданскому населению рассказал дипломат

Ранее Мирошник заявил, что ракетные обстрелы, которые проводит Украина, показывают нежелание Киева идти на перемирие.