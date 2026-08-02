Мирошник: с начала года от действий Киева погибли более 35 детей, 300 ранены

Мирошник раскрыл число погибших от действий Киева детей с начала года Мирошник: с начала года от действий Киева погибли более 35 детей, 300 ранены

Москва2 авг Вести.С начала текущего года более 35 несовершеннолетних погибли, еще около 300 пострадали в результате действий киевского режима. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Как отметил дипломат, преднамеренное нанесение ударов по детям является страшным военным преступлением, на которое идут украинские боевики.

С начала года от рук подопечных [главы киевского режима Владимира] Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения написал Мирошник

Ранее стало известно, что в результате украинских ударов по территории Белгородской области девочка-подросток погибла, еще двое детей 7 и 9 лет получили ранения.