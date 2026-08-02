Девочка погибла, еще два ребенка ранены в Белгородской области от ударов ВСУ

Девочка погибла, еще 2 ребенка ранены в Белгородской области от атак ВСУ Девочка погибла, еще два ребенка ранены в Белгородской области от ударов ВСУ

Москва2 авг Вести.Девочка-подросток погибла, еще два ребенка, 7 и 9 лет, ранены в Белгородской области в результате украинских ударов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Трагедия произошла в селе Принцевка. Вражеский беспилотник ударил рядом с детской площадкой.

В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения … Травмы оказались несовместимыми с жизнью … Девочка 7 лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног … Еще одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

Родным и близким погибшей девочки губернатор выразил соболезнования.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.