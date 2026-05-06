Москва6 маяВести.Два мирных жителя погибли после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также известно о шести пострадавших.
В районе села Лаптевка от удара FPV-дрона по трактору погиб мужчина. … В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщинанаписал Гладков в MAX
Ранения получили шесть гражданских лиц. Пять из них – в Белгороде, среди них 11-летний ребенок, который продолжает находиться под наблюдением врачей.
А в Дмитриевке пострадала 14-летняя девочка. После обследований диагнозы не подтвердились и ее отпустили домой.