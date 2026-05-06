В Белгородской области два человека погибли от ударов украинских БПЛА

Два жителя Белгородской области погибли после атак ВСУ, еще шестеро ранены В Белгородской области два человека погибли от ударов украинских БПЛА

Москва6 мая Вести.Два мирных жителя погибли после ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также известно о шести пострадавших.

В районе села Лаптевка от удара FPV-дрона по трактору погиб мужчина. … В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина написал Гладков в MAX

Ранения получили шесть гражданских лиц. Пять из них – в Белгороде, среди них 11-летний ребенок, который продолжает находиться под наблюдением врачей.

А в Дмитриевке пострадала 14-летняя девочка. После обследований диагнозы не подтвердились и ее отпустили домой.