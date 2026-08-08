Москва8 авгВести.В Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Отмечается, что один мужчина погиб при целенаправленной атаке в Грайворонском округе. Второй – скончался в больнице. Ранее он получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника в Белгородском округе.
К большому сожалению, не обошлось без потерь… В Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона в Белгородском округенаписал Александр Шуваев
За минувшие сутки войска Украины 138 раз атаковали населенные пункты на территории области. Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. Противник совершил 12 артиллерийских обстрелов и четыре сброса взрывных устройств с беспилотников. Силами ПВО и других подразделений Минобороны РФ сбито и подавлено 154 дрона.
В Белгороде, Белгородском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах ранены 24 человека, восемь из них госпитализированы.
Александр Шуваев выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.