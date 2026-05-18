Двое мирных белгородцев погибли, еще 2 пострадали от детонации дрона ВСУ

Москва18 мая Вести.Двое мирных жителей Белгородской области погибли, еще двое пострадали после очередных атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Враг совершил атаку в поселке Борисовка. От детонации дрона двое мужчин скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

В реанимации … борется за жизнь мужчина, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями различных частей тела бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

На месте атаки повреждены несколько автомобилей, там также работают все оперативные службы.

Ранее в этот день в селе Вознесеновка мужчина подорвался на вражеском взрывном устройстве.