Москва18 маяВести.Двое мирных жителей Белгородской области погибли, еще двое пострадали после очередных атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Враг совершил атаку в поселке Борисовка. От детонации дрона двое мужчин скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.
В реанимации … борется за жизнь мужчина, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями различных частей тела бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX
На месте атаки повреждены несколько автомобилей, там также работают все оперативные службы.
Ранее в этот день в селе Вознесеновка мужчина подорвался на вражеском взрывном устройстве.