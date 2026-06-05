Один житель Белгородской области погиб и еще один ранен при атаках дронов ВСУ

Из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области один человек погиб и еще один ранен Один житель Белгородской области погиб и еще один ранен при атаках дронов ВСУ

Москва5 июн Вести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ЧП со смертельным исходом произошло в городе Шебекино.

Дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте… Машина уничтожена огнем говорится в канале штаба в мессенджере MAX

Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Ему оказана медицинская помощь.