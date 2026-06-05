Москва5 июнВести.В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
ЧП со смертельным исходом произошло в городе Шебекино.
Дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте… Машина уничтожена огнемговорится в канале штаба в мессенджере MAX
Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Ему оказана медицинская помощь.