В Белгородской области при атаках БПЛА погиб мужчина, пять человек ранены

В Белгородской области от ударов беспилотников погиб человек, пострадали пятеро В Белгородской области при атаках БПЛА погиб мужчина, пять человек ранены

Москва9 июл Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди них несовершеннолетний. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, а пятеро, среди которых ребенок, получили ранения говорится в публикации

Оперативный штаб выразил соболезнования семье погибшего.

В Белгородском округе на участке дороги Ясные Зори - Черемошное дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Находившиеся в машине 16-летний юноша и женщина получили тяжелые ранения. После оказания первой помощи их перевели в областные больницы.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в ходе отражения атаки пострадал боец "Орлана". Врачи диагностировали у него осколочное ранение предплечья.

В Грайворонском округе в районе села Замостье при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадали две женщины. У них осколочные ранения головы, предплечья, голеней.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние некоторых оценивается как тяжелое.