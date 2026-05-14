Москва14 маяВести.Украинские военные нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщили в мессенджере MAX в региональном Оперативном штабе.
В результате попадания FPV-дрона по частному домовладению в селе Головчино в Грайворонском округе был убит мужчина.
Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в публикации
Кроме того, в селе Бершаково на территории Шебекинского округа при детонации боевой части украинского беспилотника пострадали два мужчины. У них диагностировали акубаротравмы и осколочные ранения лица.