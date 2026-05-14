При ударах дронов ВСУ в Белгородской области погиб 1 и ранены 3 мирных жителя

Москва14 мая Вести.Украинские военные нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщили в мессенджере MAX в региональном Оперативном штабе.

В результате попадания FPV-дрона по частному домовладению в селе Головчино в Грайворонском округе был убит мужчина.

Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в публикации

Кроме того, в селе Бершаково на территории Шебекинского округа при детонации боевой части украинского беспилотника пострадали два мужчины. У них диагностировали акубаротравмы и осколочные ранения лица.