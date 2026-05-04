Один человек погиб, семеро пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

Из-за атак ВСУ один житель Белгородской области погиб, семеро пострадали Один человек погиб, семеро пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

Москва4 мая Вести.Один житель Белгородской области погиб, еще 7 человек получили ранения из-за новых атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

Всего были атакованы три муниципалитета. В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа мужчина получил тяжелые ранения.

Медики городской больницы №2 г. Белгорода боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью говорится в сообщении

Кроме того, в городе Шебекино при атаке дрона на предприятие пострадали двое мужчин.

При ракетном обстреле Грайворонского округа ранения получила женщина и боец подразделения "Орлан"

Еще три человека, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения при обстреле поселка Красная Яруга Краснояружского района.