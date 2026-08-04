Москва4 авгВести.ВСУ атаковали дроном машину в Белгородской области. В результате атаки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте. Выражаем соболезнования родным и близкимотметил оперштаб Белгородской области в МАХ
Как уточняется, пострадавших мужчину и женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Им оказывают необходимую помощь. По словам медиков, состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Краснояружском округе Белгородской области пострадали 3-летний мальчик и его бабушка при атаке дрона ВСУ.