Один мирный житель Белгородской области погиб и двое пострадали при атаках БПЛА

FPV-дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб и двое ранены Один мирный житель Белгородской области погиб и двое пострадали при атаках БПЛА

Москва21 июл Вести.Из-за атак украинских FPV-дронов погиб мирный житель Белгородской области, еще двое пострадали. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

По данным ведомства, беспилотник атаковал автомобиль в городе Шебекино, и находившийся внутри водитель скончался на месте от травм. При взрыве машина загорелась, и сотрудники МЧС потушили пламя. Также при атаке был поврежден другой автомобиль.

В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В крайне тяжелом состоянии мужчину со множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ пишет оперштаб Белгородской области

Ударом были повреждены стекла и прицеп машины.

Еще одна атака FPV-дрона произошла в селе Дорогощь Грайворонского округа. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, и бойцы "БАРС-Белгород" отвезли его в больницу.