Москва18 июлВести.Территория Белгородской области подверглась новым обстрелам со стороны Украины. В результате удара ВСУ погиб один мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.
В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщинанаписано в сообщении ведомства
Кроме того, есть и пострадавшая. Речь про жительницу города Шебекино, которая получила акубаротравму при взрыве FPV-дрона. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.
На местах происшествий также зафиксировано нанесение ущерба жилым зданиям. Повреждены и автомобиль с линией электропередачи.