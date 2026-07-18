Один мирный житель погиб и один ранен в Белгородской области из-за удара Украины

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один мирный житель, еще один ранен Один мирный житель погиб и один ранен в Белгородской области из-за удара Украины

Москва18 июл Вести.Территория Белгородской области подверглась новым обстрелам со стороны Украины. В результате удара ВСУ погиб один мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина написано в сообщении ведомства

Кроме того, есть и пострадавшая. Речь про жительницу города Шебекино, которая получила акубаротравму при взрыве FPV-дрона. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

На местах происшествий также зафиксировано нанесение ущерба жилым зданиям. Повреждены и автомобиль с линией электропередачи.