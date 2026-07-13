Жительница Белгородской области погибла, еще двое пострадали после атаки ВСУ

Жительница Белгородской области погибла, еще двое ранены после ночной атаки ВСУ Жительница Белгородской области погибла, еще двое пострадали после атаки ВСУ

Москва13 июл Вести.Мирная жительница Белгородской области погибла, еще двое мужчин пострадали после атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удары ночью 13 июля.

В селе Березовка … на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаем соболезнования родным и близким говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Криничное от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. У одного диагностировали минно-взрывную травму, у другого — осколочное ранение плеча. После оказания помощи они направлены в медицинские учреждения Белгорода.