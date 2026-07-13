Москва13 июлВести.Мирная жительница Белгородской области погибла, еще двое мужчин пострадали после атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Враг нанес удары ночью 13 июля.
В селе Березовка … на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаем соболезнования родным и близкимговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В селе Криничное от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. У одного диагностировали минно-взрывную травму, у другого — осколочное ранение плеча. После оказания помощи они направлены в медицинские учреждения Белгорода.