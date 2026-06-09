Под Белгородом при атаке FPV-дрона ВСУ на многоквартирный дом погибла женщина

При атаке дрона на многоквартирный дом в белгородском поселке погибла женщина Под Белгородом при атаке FPV-дрона ВСУ на многоквартирный дом погибла женщина

Москва9 июн Вести.Оперштаб Белгородской области сообщает о смерти мирной жительницы в результате атаки украинского дрона по многоквартирному дому в поселке Малиновка.

Уточненная информация от оперативных служб о последствиях вчерашней атаки противника в Белгородском округе пришла после проведения осмотра и судмедэкспертизы.

Установлено, что в поселке Малиновка в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительница говорится в публикации оперштаба в MAX

Сообщается, что личность погибшей уже установлена.