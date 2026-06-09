Москва9 июнВести.Оперштаб Белгородской области сообщает о смерти мирной жительницы в результате атаки украинского дрона по многоквартирному дому в поселке Малиновка.
Уточненная информация от оперативных служб о последствиях вчерашней атаки противника в Белгородском округе пришла после проведения осмотра и судмедэкспертизы.
Установлено, что в поселке Малиновка в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительницаговорится в публикации оперштаба в MAX
Сообщается, что личность погибшей уже установлена.