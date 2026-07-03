В Белгороде при ракетном обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница Мирная жительница погибла в Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ

Москва3 июл Вести.В Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница… На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры говорится в канале штаба на платформе MAX

В то же время ударам подвергся Белгородский округ. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. "Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется", - отмечается в сообщении.