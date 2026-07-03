Москва3 июлВести.В Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница… На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктурыговорится в канале штаба на платформе MAX
В то же время ударам подвергся Белгородский округ. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. "Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется", - отмечается в сообщении.