Москва24 июнВести.Один человек погиб, еще один получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, об этом сообщили утром 24 июня в оперативном штабе региона.
Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшегоговорится в сообщении
Кроме того, в результате удара женщина получила слепое осколочное ранение спины. Она доставлена в больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.
В оперштабе отметили, что информация о последствиях удара уточняется.