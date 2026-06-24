Оперштаб: один человек погиб, один ранен при атаке Белгородской области

Один человек погиб при атаке на Белгородскую область Оперштаб: один человек погиб, один ранен при атаке Белгородской области

Москва24 июн Вести.Один человек погиб, еще один получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, об этом сообщили утром 24 июня в оперативном штабе региона.

Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего говорится в сообщении

Кроме того, в результате удара женщина получила слепое осколочное ранение спины. Она доставлена в больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.

В оперштабе отметили, что информация о последствиях удара уточняется.