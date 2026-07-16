В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла женщина, ее муж тяжело ранен

Снаряд ВСУ попал в частный дом под Белгородом, погибла женщина В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла женщина, ее муж тяжело ранен

Москва16 июл Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины погибла женщина, ее муж получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Противник обстрелял поселок Красная Яруга, один из снарядов попал по территории частного дома.

Женщина скончалась на месте… Супруг погибшей получил ранение голени. Пострадавшему оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжелое говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Повреждения получили три частных дома, газовая труба и ЛЭП.

Также под ударами ВСУ оказались поселки Быценков и Политотдельский, села Червона Дибровка, Березовка, Отрадное, Николаевка и Грузское и город Шебекино. Повреждены частные дома, автомобили, административное здание и коммерческий объект.