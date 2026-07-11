В Белгородской области за сутки зафиксирована 41 атака ВСУ, погиб один человек

За сутки ВСУ 41 раз атаковали Белгородскую область, есть погибшая и раненые В Белгородской области за сутки зафиксирована 41 атака ВСУ, погиб один человек

Москва11 июл Вести.За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины совершили 41 атаку на территорию Белгородской области. Погиб один человек, ранены еще шесть. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев на платформе MAX.

За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области написал Александр Шуваев

Отмечается, что удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Украинские войска применяли авиацию и артиллерию, а также сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Силы ПВО и задействованных подразделений сбили и подавили 47 беспилотных летательных аппаратов.

В Шебекинском округе от удара ВСУ погибла женщина.

К сожалению, в результате вражеского удара ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница написал Александр Шуваев

В Белгородском и Шебекинском округах ранения получили шесть человек, все они проходят стационарное лечение.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.