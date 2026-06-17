За прошедшие сутки боевики ВСУ 87 раз атаковали Белгородскую область

За сутки ВСУ 87 раз атаковали Белгородскую область За прошедшие сутки боевики ВСУ 87 раз атаковали Белгородскую область

Москва17 июн Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 87 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Противник совершил три обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА… 126 беспилотников сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак погиб мирный житель – его тело было обнаружено накануне, еще 6 человек — получили ранения.