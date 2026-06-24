Над Белгородской областью за сутки сбито 139 беспилотников ВСУ

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 75 раз Над Белгородской областью за сутки сбито 139 беспилотников ВСУ

Москва24 июн Вести.За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Противник нанес удары по Белгороду и 13 округам, совершив два обстрела с использованием артиллерии и авиации.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 139 беспилотников написал Шуваев в MAX

В результате вражеской атаки есть жертвы. В Вейделевском округе погиб мирный житель. Шесть человек были ранены.