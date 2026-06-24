Москва24 июнВести.За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Противник нанес удары по Белгороду и 13 округам, совершив два обстрела с использованием артиллерии и авиации.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 139 беспилотников

написал Шуваев в MAX

В результате вражеской атаки есть жертвы. В Вейделевском округе погиб мирный житель. Шесть человек были ранены.