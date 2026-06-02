Шуваев: за сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 68 раз

Москва2 июн Вести.За сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 68 раз, один человек погиб, семь мирных жителей пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под ударами противника оказались девять округов региона. Противник применил авиацию, артиллерию и беспилотники.

За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель… Получили ранения семь человек, к сожалению, среди пострадавших есть ребенок написал Шуваев в мессенджере MAX

Двоим раненым назначено амбулаторное лечение, остальные находятся в стационаре под наблюдением медиков.