Москва1 июнВести.В селе Пушкарное после очередной атаки украинских боевиков погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
В результате детонации беспилотника погиб мужчина… Еще одного мужчину с предварительным диагнозом акубаротравма в городскую больницу №2 г. Белгорода доставляет бригада скорой помощиговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Родным и близким погибшего мужчины выразили соболезнования.