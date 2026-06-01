Москва1 июнВести.В селе Пушкарное после очередной атаки украинских боевиков погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате детонации беспилотника погиб мужчина… Еще одного мужчину с предварительным диагнозом акубаротравма в городскую больницу №2 г. Белгорода доставляет бригада скорой помощи

говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Родным и близким погибшего мужчины выразили соболезнования.